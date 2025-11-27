Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en La Valette, Malte

Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un grand Palazzo d'environ 300m2 dans une zone Prime à La Valette Ce sera sur 5 ou 6 étages …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
Un restaurant dans une zone de choix dans la capitale de la Valette avec très bon commerce d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
Le garage est un rez-de-chaussée à l'intérieur d'un complexe de garage à utiliser comme gara…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un coin Palazzino dans l'un des meilleurs quartiers de la Valette. Plus de 600m2 sur 3 étage…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé dans l'un des meilleurs quartiers de Valletta, ce Palazzo vraiment unique a beaucoup d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Boutique unique Hôtel dans la meilleure partie de Valletta la capitale culturelle actuelle d…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Nouveauté sur le marché un grand Palazzo dans une zone de choix en Valette. La propriété se …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Palazzo non converti situé bang dans le centre de la partie commerciale du centre de la Vale…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 1
Un beau Palazzo dans un quartier privilégié de Valletta. La propriété est construite sur qua…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bureau dans La Valette, Malte
Bureau
La Valette, Malte
Bureau au rez-de-chaussée dans un emplacement privilégié à Valletta composé de la salle de b…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Situé sur l'une des rues les plus désirables de la capitale est ce non converti, Palazzo, ré…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Propriété située dans l'une des rues principales au coeur de la ville historique Valletta. S…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Investissement dans La Valette, Malte
Chambres 5
Investissement
La Valette, Malte
Chambres 5
Un Palazzo non converti de 518m2 au coeur de la Valette. Premier emplacement. Idéal pour un …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Une pub à Valletta. La propriété dispose d'un permis de restaurant complet, Classe 4D et est…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Propriété commerciale dans La Valette, Malte
Propriété commerciale
La Valette, Malte
Chambres 1
BARGAIN - VALLETTA Bureau/Shop au rez-de-chaussée, situé dans une partie très occupée de not…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
