Maisons avec garage à vendre en Northern Region, Malte

7 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Naxxar, Malte
Maison 5 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 5
Nombre de salles de bains 6
Surface 340 m²
Nombre d'étages 3
NAXXAR - Expertly converted House Of Character to a luxury home with all the modern comforts…
$1,58M
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Situé à proximité du magnifique front de mer de Qawra, ce superbe bungalow indépendant offre…
$1,94M
Laisser une demande
Chalet 3 chambres dans Swieqi, Malte
Chalet 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Locatedinmadliena, ThisSpacious (Approx.170SQM), WellmainedandDesignedtopfloormisonette Aliv…
$699,498
Laisser une demande
TekceTekce
Bungalow 3 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 490 m²
Nombre d'étages 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Naxxar, Malte
Villa 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
ExceptionalsemidetachedbungoutDoor & Indoorpoolssanpawltattargalocedinapul-de-SacandSechedwi…
$3,04M
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Laisser une demande
Villa 7 chambres dans Mellieha, Malte
Villa 7 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 15
Chambres 7
Nombre de salles de bains 6
Surface 1 355 m²
Nombre d'étages 4
Welcome to a truly exceptional property located in one of the most prestigious and sought-af…
$3,43M
Laisser une demande

