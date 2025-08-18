Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Northern Region
  4. Résidentiel
  5. Bungalow

Bungalows à vendre en Northern Region, Malte

Naxxar
4
Saint Pauls Bay
4
Bungalow Supprimer
Tout effacer
17 propriétés total trouvé
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un charmant Bungalow construit sur un terrain de environ 1000m2, dans une zone de villa très…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 1 030 m²
Nombre d'étages 2
This luxurious bungalow in the prestigious Santa Maria Estate, Mellieha, sits on an expansiv…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Situé à proximité du magnifique front de mer de Qawra, ce superbe bungalow indépendant offre…
$1,94M
Laisser une demande
TekceTekce
Bungalow 3 chambres dans Swieqi, Malte
Bungalow 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Bungalow entièrement indépendant, situé dans une rue calme à Swieqi, offrant une grande cuis…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 7
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 490 m²
Nombre d'étages 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Laisser une demande
Bungalow 4 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 4 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Bienvenue dans ce superbe bungalow entièrement détaché situé dans un quartier résidentiel de…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Bungalow 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
BIDNIJA - Ce beau bungalow est niché dans la campagne d'un emplacement très recherché, situé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Niché dans la périphérie tranquille du très désirable domaine de Santa Maria, ce bungalow dé…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 5 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 5 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 19
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 3 850 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez le luxe inégalé de ce bungalow exceptionnel à Malte, situé sur ce qui est incontes…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 5 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 5 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Un Bungalow de 3 chambres dans le domaine Santa Maria. Cette propriété comprend 3 chambres (…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Xemxija, Malte
Bungalow 3 chambres
Xemxija, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Wardija - Un terrain exceptionnel de environ 1600m2 avec permis de construire un joli bungal…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Mellieha, Malte
Bungalow 3 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 10
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 1
Experience luxurious Mediterranean living in Santa Maria Estate (MELLIEHA) with this spaciou…
$2,00M
Laisser une demande
Bungalow 4 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Un superbe bungalow moderne de 4 chambres entièrement indépenda…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 4 chambres dans Mosta, Malte
Bungalow 4 chambres
Mosta, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 1
San Giacomo Magnifiquement convertie maison de 4 chambres doubles prête à emménager.• La pro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 4 chambres dans Naxxar, Malte
Bungalow 4 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Un bungalow de 1100m2 entièrement détaché avec vue sur la mer à couper le souffle dans cette…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Qawra, Malte
Bungalow 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 440 m²
Nombre d'étages 2
Qawra - A truly spectacular detached bungalow located a stone's throw away from the Qawra se…
$1,70M
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Bahar ic Caghaq, Malte
Bungalow 3 chambres
Bahar ic Caghaq, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Hautement fini Bungalow situé sur un tumolo avec grande piscine et jardin mature bénéficiant…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Northern Region, Malte

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller