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Appartement 3 chambres dans Mellieha, Malte
Appartement 3 chambres
Mellieha, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 159 m²
Sol 3/1
Mellieha – 159SQM Appartement meublé au troisième étage avec garage ferméSpacieux et prêt à …
$736,881
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Types de propriétés en Northern Region

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Northern Region, Malte

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avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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