Appartements à vendre en Northern Region, Malte

733 propriétés total trouvé
Penthouse 1 chambre dans Naxxar, Malte
Penthouse 1 chambre
Naxxar, Malte
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Un Penthouse d'une chambre dans un tout nouveau bloc d'appartements situé dans un quartier c…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Appartement 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Excellente opportunité d'acquérir un très fini, trois chambres Maisonette dans un développem…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une occasion exceptionnelle d'acquérir un tout nouveau penthouse de 3 chambres avec des vues…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Découvrez la Mosta Penthouse : une résidence de deux chambres avec trois salles de bains (co…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Bugibba, Malte
Penthouse 2 chambres
Bugibba, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un choix de Penthouse dans ce bloc résidentiel nouvellement construit à Bigibba. L'hébergeme…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Qawra, Malte
Penthouse 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Magnifique Penthouse dans le centre de Qawra. L'hébergement se compose de K/L/D qui vous mèn…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Swieqi, Malte
Appartement 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement plus grand que d'habitude, situé dans cette zone de choix de Swieqi. L'héberg…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Mosta, Malte
Appartement 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Un appartement de 2 chambres faisant partie d'un nouveau développement dans ce qui devient r…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Pembroke, Malte
Appartement 4 chambres
Pembroke, Malte
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Appartement 4 Chambres à Pembroke Cet appartement d'angle, inondé de lumière naturelle, offr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mosta, Malte
Appartement 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cet impressionnant appartement de trois chambres, deux salles de bains, entièrement meublé à…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mosta, Malte
Penthouse 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nouveau sur le marché est ce vaste penthouse duplex au quatrième étage dans un développement…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mosta, Malte
Appartement 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Mosta - immeuble d'appartements terminé,• Profitez de l'ouverture Vue sur la ville et le pay…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Qawra, Malte
Appartement 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Un appartement hautement fini au 6ème étage dans un quartier résidentiel très agréable de Qa…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Qawra, Malte
Appartement 2 chambres
Qawra, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur plan un appartement au 2ème étage composé d'une cuisine ouverte spacieuse /…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 3 chambres dans Naxxar, Malte
Penthouse 3 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Naxxar nouveau développement dans un complexe exclusif. Cette résidence moderne propose une …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Mosta, Malte
Appartement 2 chambres
Mosta, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une sélection de 9 appartements dans une nouvelle zone de développement bien centrale à Most…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 1 chambre dans Qawra, Malte
Penthouse 1 chambre
Qawra, Malte
Chambres 1
Situé à quelques pas de la mer, dans la ville populaire de Qawra. Le site se compose de deux…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mellieha, Malte
Appartement 3 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Cette superbe propriété à vendre est un rêve devenu réalité pour ceux qui cherchent un espac…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Pembroke, Malte
Appartement 2 chambres
Pembroke, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Maisonnette de 2 chambres au rez-de-chaussée en cours d'achèvement en mars 2021 qui sera trè…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Bugibba, Malte
Appartement 3 chambres
Bugibba, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonette spacieuse, d'environ 191 m2 donnant sur le front de mer de Salina. L'hébergement …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Qawra, Malte
Appartement 3 chambres
Qawra, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un choix d'appartements dans un nouveau développement proche du front de mer. Ces appartemen…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 2 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Actuellement sur le plan, un Penthouse du genre, situé dans cette région très recherchée de …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Swieqi, Malte
Appartement 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Maisonnette surélevée au premier étage dans une rue calme à Swieqi. lumineux, grand salon / …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Swieqi, Malte
Appartement 3 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Un appartement spacieux au rez de chaussée dans un quartier calme d'Ibragg, mais proche de t…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Swieqi, Malte
Appartement 2 chambres
Swieqi, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette de rez-de-chaussée composée d'une cuisine ouverte salon et salle à manger 2 …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mgarr, Malte
Appartement 3 chambres
Mgarr, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Une maisonnette au rez-de-chaussée hautement finie dans cette zone très recherchée de Zebbie…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Penthouse 2 chambres dans Mellieha, Malte
Penthouse 2 chambres
Mellieha, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
NOUVEAU DEVELOPPEMENT À MELLIEHA, Toujours sur le plan de construction en cours d'un penthou…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Naxxar, Malte
Appartement 2 chambres
Naxxar, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 lits 2 appartements de bain au premier étage dans un nouveau bloc d'une superficie totale …
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Appartement 2 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Une sélection d'appartements de 2 chambres à St Paul's Bay, très central et proche de toutes…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Mosta, Malte
Appartement 3 chambres
Mosta, Malte
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Cet appartement de 3 chambres à coucher est très bien situé à Mosta, en périphérie de Naxxar…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande

