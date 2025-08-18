Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements avec garage à vendre en Northern Region, Malte

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Naxxar, Malte
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Naxxar, Malte
Nombre de pièces 8
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Sol 2/2
Naxxar - Urban Conservation Area (UCA) - Thoughtfully designed duplex penthouse with a priva…
$731,892
Laisser une demande
