Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Malte
  3. Northern Region
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Northern Region, Malte

Saint Pauls Bay
189
Mosta
135
Swieqi
117
Naxxar
78
Montrer plus
Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Saint Pauls Bay, Malte
Appartement 3 chambres
Saint Pauls Bay, Malte
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 108 m²
Sol 5/7
ST. PAUL’S BAY – This inviting corner apartment, nestled within a cozy eight-unit complex, s…
$276,905
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Qawra, Malte
Appartement 3 chambres
Qawra, Malte
Nombre de pièces 9
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Sol 4/7
This spacious and beautifully presented seafront apartment is situated on the fourth floor i…
$710,565
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Types de propriétés en Northern Region

penthouses
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Northern Region, Malte

avec Garage
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller