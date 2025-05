Immobilier commercial Braslas industriālais parks

Le parc industriel Brasla, vaste et moderne, est situé dans une zone prometteuse et stratégique, non loin du centre de Riga, à proximité immédiate des ponts Zemitani et Sud. Depuis Brasla, il est facile de se rendre par les rues Dzelzavas ou Deglava jusqu'au contournement de Riga, par la rue Piedrujas jusqu'au rond-point et au viaduc de Slavu, et de se déplacer plus loin en direction de Daugavpils, Bauska, Liepaja ou Ventspils. Le parc industriel est situé à proximité de l'autoroute de l'Est. Il comprend divers bureaux, locaux commerciaux, locaux de production et entrepôts. Des bureaux aux 3ème et 4ème étages de la zone à partir de 10 m2 sont actuellement largement disponibles. Des locaux commerciaux, des entrepôts et des bureaux au 1er étage d'une superficie d'environ 770 m2 avec accès direct depuis la rue Braslas sont également disponibles.