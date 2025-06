Immobilier commercial Eften Logistics Bergi

Entrepôt et bureaux de classe A à louer dans le parc logistique EfTEN Logistics Berģi - situé dans un emplacement stratégique à côté de l'autoroute Riga-Tallinn avec un accès facile à la fois à la partie centrale de Riga et offrant une communication directe avec les pays scandinaves et d'autres directions de transport stratégiques. L'agencement et les spécifications techniques des locaux peuvent être facilement adaptés aux besoins du nouveau locataire. Il est possible de louer une partie de la surface totale. Un vaste territoire libre et 30 rampes permettent d'assurer la circulation d'un grand volume de marchandises. Le parc logistique a reçu le certificat BREEAM de construction durable.