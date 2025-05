Immobilier commercial S22

Un environnement positif vous attend dans le projet - la vaste zone près du bâtiment est bien éclairée et aménagée avec des sentiers pédestres, des bancs de loisirs et des aires de jeux pour enfants. Il est richement planté d'arbres et de plantes à fleurs. S22 dispose d'une aire de jeux pour enfants, le territoire est fermé et l'entrée est contrôlée par des clés à code et un contrôle de portail. Sur le territoire sont prévus 9 parkings, dont 4 sous un auvent ouvert. Un environnement agréable est également présent dans le quartier. A proximité se trouvent deux parcs - le Jardin de la Paix et un jardin tranquille, d'une superficie totale de 8,3 ha, où il fait calme et beau en toutes saisons. Ce sont les meilleurs parcs de la ville avec des aires de jeux pour enfants, un skate-park et des lieux pour les promenades sportives et relaxantes. Le projet est situé au 22 de la rue Sadovnikova, près du centre de Riga. FIRs Sadovnikov est entré dans l'histoire de la ville en tant que marchand très riche, mécène et citoyen d'honneur de Riga et de Saint-Pétersbourg.S22 est proche du centre de Riga, de la vieille ville, du quai de Daugava et de la promenade avec une piste cyclable, du marché central de la ville - le plus grand marché d'Europe du Nord. Ici, vous verrez comment le soleil se lève et se couche le soir. Des centres commerciaux pour tous les besoins et tous les goûts sont situés à proximité. Le projet prévoit 2 tours au total. 1 immeuble d'appartements en pierre de 4 étages rénové en 1 étage avec 15 appartements et un appartement en sous-sol à aire ouverte d'une superficie totale de 60 m2 2e tour - immeuble en bois de 2 étages rénové avec 2 appartements et un local commercial côté rue Les appartements seront proposés avec une finition complète de qualité, La mise en service du 1er tour est prévue d'ici 2023.mars La mise en service du 2e tour est prévue d'ici 2023.septembre