Centre d'affaires V8 biroji

Bureaux disponibles dans le centre de Riga à côté du parc Kronvalda. Ce bâtiment historique, construit en 1879, dégage son charme unique et a été construit par l'architecte Jānis Frīdrihs Baumanis. L'intérieur des bureaux a été entièrement rénové et équipé de matériaux de finition de haute qualité, offrant des systèmes modernes de climatisation et de chauffage individuel pour chaque bureau selon les préférences des utilisateurs. La disposition est flexible et adaptable aux exigences du locataire, avec la possibilité de créer des salles de négociation ou de gestion supplémentaires. Les fenêtres offrent une vue à la fois sur la rue Krišjaa Valdemāra et sur le boulevard Kalpaka. Le bâtiment dispose d'un ascenseur moderne à grande vitesse, assurant un accès facile à tous les étages. L'accès 24 heures sur 24 aux bureaux est garanti aux locataires, offrant un choix flexible d'heures de travail. Une connexion Internet est fournie par l'intermédiaire d'Internet à fibre optique « Lattelecom », assurant une connectivité rapide et stable. De plus, des places de parking payantes sont disponibles à côté du bâtiment.