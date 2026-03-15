Centre d'affaires MCITY ĢERTRŪDES

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DES Le Business Center est situé au cœur de Riga. Ce sont des espaces de bureau modernes et confortables. L'espace total des locaux varie de 45 à 330 m2. Au premier étage de l'immeuble, il y a un magasin de Rimi Mini, ce qui facilite la vie quotidienne de nombreux employés. Un parking privé et clôturé est disponible dans la cour du bâtiment. Si nécessaire, nous offrons la possibilité de réorganiser les locaux, selon les besoins du locataire.
MCITY BREEAM Au début de 2022, le bâtiment de bureaux MCITY Gertrude a reçu une évaluation internationale élevée – certificat BREEAM en utilisation avec une excellente note (Très Bien)! La certification BREEAM confirme aux locataires que les locaux à usage de bureaux choisis répondent aux normes de durabilité les plus reconnues au monde et sont économes en énergie. Cela signifie des coûts d'exploitation moins élevés, une moindre consommation de ressources et, surtout, un environnement de travail interne plus favorable pour les employés. Cela prouve le but de notre activité – fournir un environnement efficace et confortable pour les locataires et leurs employés!
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Riga, Lettonie
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