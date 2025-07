Centre d'affaires Biroju centrs Ezerparks

Un complexe administratif à Riga offre des locaux entièrement finis. Chaque chambre dispose de panneaux de contrôle de température réglables individuellement. En outre, les locaux sont équipés d'alarmes incendie, de systèmes de notification publique et d'extincteurs. Le projet assure une mise en page confortable et réfléchie, combinant des caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, grâce à des technologies avancées et des matériaux de haute qualité. Le bâtiment est situé dans une zone clôturée et verte avec une bonne accessibilité des transports et l'infrastructure.