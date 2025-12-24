Centre d'affaires M4A (Mednieku iela 4A)

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
L'immeuble de bureaux M4A est situé dans la partie centrale de Riga dans le prestigieux centre tranquille, à côté de Pulkv. Bâtiment principal des rues Brieza et Latvenergo;
Nombre d'ambassades, comme la Pologne, la Grèce, l'Autriche, Malte, l'Ukraine, la Belgique et des entreprises bien établies sont situées dans le voisinage;
La vieille Riga et le nouveau quartier d'affaires Skanstes sont à courte distance;
Kronvalda Parc – à proximité – et jardin de Viestura – à 3 minutes à pied;
M4A est facilement accessible par transport privé depuis les deux Pulkv. Rues Brieža et Dzirnavu.
M4a est également facilement accessible par les transports en commun (trolleybus nos 1, 19 et 24, bus nos 2, 20, 24);
La zone autour de M4A dispose d'équipements et d'infrastructures bien développés - de nombreuses options de restauration, services aux consommateurs, centres de services bancaires, distributeurs automatiques de billets, etc.
Services de construction:
Aménagements réguliers avec plaque de plancher efficace et profondeur, facile à planifier;
les possibilités d'expansion;
Deux étages de parking couvert sécurisé pour 44 voitures;
Silos OTIS à deux vitesses;
Deux systèmes de chauffage alternatifs pour assurer le contrôle du climat au bureau pendant la saison froide;
Climatisation, système de ventilation forcée;
la cuisine et la salle des serveurs à chaque étage;
Générateur de secours pour assurer une alimentation continue;
Fibre optique de Telia;
Jours de travail du concierge de 8h à 18h, jours de travail de sécurité en direct de 18h à 8h et 24h pendant le week-end et les jours fériés;
Surveillance vidéo du bâtiment et de la zone commune, accès à la clé de carte à tous les étages;
alarme de sécurité à chaque étage;
Fenêtres opérationnelles à chaque étage, terrasses spacieuses au 6ème étage du bâtiment.
Localisation sur la carte
Riga, Lettonie
Éducation
Alimentation et boissons
