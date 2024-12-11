  1. Realting.com
  2. Italie
  3. Budrio
  4. Complexe résidentiel CENTRALITA

Complexe résidentiel CENTRALITA

Vedrana, Italie
depuis
$239,853
;
19
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 19646
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Italie
  • État
    Émilie-Romagne
  • Région
    Bologna
  • Ville
    Budrio
  • Village
    Vedrana
  • Adresse
    Via Viazza in Destra, 54 c

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Le projet CENTRALITÀ est situé dans la partie nord du district de Turin des idées innovantes. Les avantages du quartier sont la construction d'une nouvelle ligne de métro, l'extension du boulevard de Corso Vittorio Emanuele II à Corso Grosseto, les quais de Dora. Toutes les commodités pour la vie et les loisirs - à quelques minutes à pied il ya des arrêts de transports en commun, un parc, écoles, centre commercial. 20 minutes au centre de Turin. La zone du projet est de 2 500 m2 Le projet prévoit : - Système de vidéosurveillance --espaces de stationnement couverts-15. L'espace garage est payé séparément pour 20 000 euros. Possibilité de passer dans la gestion Le projet comprend des appartements avec un grenier de différentes zones Le coût des mètres carrés. m - 2800-2900 euros. Surface d'appartements-100-326 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les économies d'énergie grâce à l'utilisation de systèmes de chauffage et de refroidissement du plancher, des fenêtres, de l'isolation acoustique Méthode de paiement: 10% lors de la soumission d'une offre 20% lors de la signature d'un contrat 20% lors de l'installation de fenêtres à double vitrage 20% lors de l'installation de l'approvisionnement en communication (électricité, eau) 30% sur la transaction

Frais : Taxe foncière unique (4 ou 10%) Notaire - 2-5% Frais d'Etat-500 euros Commission de l'Agence Italienne-2% Commission VRC-5% euros

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 100.0
Prix ​​par m², USD 2,476
Prix ​​de l'appartement, USD 262,121

Localisation sur la carte

Vedrana, Italie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Terras Markoni
St Walburg Santa Valburga, Italie
depuis
$206,842
Vous regardez
Complexe résidentiel CENTRALITA
Vedrana, Italie
depuis
$239,853
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel Terras Markoni
Complexe résidentiel Terras Markoni
Complexe résidentiel Terras Markoni
Complexe résidentiel Terras Markoni
Complexe résidentiel Terras Markoni
Afficher tout Complexe résidentiel Terras Markoni
Complexe résidentiel Terras Markoni
St Walburg Santa Valburga, Italie
depuis
$206,842
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
Surface 50–69 m²
2 objets immobiliers 2
€ 198 000 - € 927 000 Description de TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rome Terrasse Marconi "Live in Rome" Différents types d'appartements: mini-appartements, deux chambres, trois chambres, duplex penthouses. Les appartements sont loués "clé en main" - avec finition complète, sans mobili…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
69.0
331,077
Appartement
50.0
226,045
Agence
Your Invest Home
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Your Invest Home
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Top des régions les plus chères et les moins chères en Italie pour acheter une maison avec un aperçu des propriétés intéressantes et économiques
11.12.2024
Top des régions les plus chères et les moins chères en Italie pour acheter une maison avec un aperçu des propriétés intéressantes et économiques
Afficher toutes les publications