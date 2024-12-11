Complexe résidentiel CENTRALITA

Le projet CENTRALITÀ est situé dans la partie nord du district de Turin des idées innovantes. Les avantages du quartier sont la construction d'une nouvelle ligne de métro, l'extension du boulevard de Corso Vittorio Emanuele II à Corso Grosseto, les quais de Dora. Toutes les commodités pour la vie et les loisirs - à quelques minutes à pied il ya des arrêts de transports en commun, un parc, écoles, centre commercial. 20 minutes au centre de Turin. La zone du projet est de 2 500 m2 Le projet prévoit : - Système de vidéosurveillance --espaces de stationnement couverts-15. L'espace garage est payé séparément pour 20 000 euros. Possibilité de passer dans la gestion Le projet comprend des appartements avec un grenier de différentes zones Le coût des mètres carrés. m - 2800-2900 euros. Surface d'appartements-100-326 m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Les économies d'énergie grâce à l'utilisation de systèmes de chauffage et de refroidissement du plancher, des fenêtres, de l'isolation acoustique Méthode de paiement: 10% lors de la soumission d'une offre 20% lors de la signature d'un contrat 20% lors de l'installation de fenêtres à double vitrage 20% lors de l'installation de l'approvisionnement en communication (électricité, eau) 30% sur la transaction

Frais : Taxe foncière unique (4 ou 10%) Notaire - 2-5% Frais d'Etat-500 euros Commission de l'Agence Italienne-2% Commission VRC-5% euros