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Complexe résidentiel Terras Markoni

St Walburg Santa Valburga, Italie
depuis
$206,842
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ID: 19645
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Italie
  • État
    Trentin-Haut-Adige
  • Région
    Haut-Adige
  • Ville
    Burggrafenamt Burgraviato
  • Village
    St Walburg Santa Valburga
  • Adresse
    Riem, Riem

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    8

À propos du complexe

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€ 198 000 - € 927 000 Description de TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rome Terrasse Marconi "Live in Rome" Différents types d'appartements: mini-appartements, deux chambres, trois chambres, duplex penthouses. Les appartements sont loués "clé en main" - avec finition complète, sans mobilier. Sols accessibles : du premier au huitième étage. Prix à partir de 190 000 € + TVA Versements éventuels avant l'achèvement de la construction, acompte de 30%. Date de livraison : juin 2026. Situé à Rome dans le quartier Marconi, à seulement 10 minutes de la gare de Trastevere, dans un quartier animé et dynamique plein de services, écoles, théâtres, bistros et bars à vin, l'endroit idéal pour vivre et profiter d'une vie sociale et culturelle intense. Terrazze Marconi est à proximité de l'une des principales rues commerçantes, viale Guglielmo Marconi, qui ajoute une touche de commodité pour le shopping et les activités quotidiennes. La résidence est caractérisée par de grands espaces ouverts tels qu'une véranda et un balcon. La véranda est un environnement flexible qui s'adapte aux besoins individuels, vous permettant de créer un espace complètement ouvert ou fermé selon vos souhaits personnels. Ci-dessous sont les services disponibles à la résidence Terrazze Marconi: * réception 24 heures sur 24 * ascenseur * parking * commun: coffre-fort, buanderie et repassage * systèmes de chauffage et de refroidissement autonomes avec bobines de ventilateur de mur ou de plancher extérieur et des meubles thermo-électriques dans les salles de bains * connexion fibre optique à l'intérieur de l'appartement, avec sortie de données dans le salon, la chambre et la terrasse * point de conciergerie intelligent casier Amazon pour l'accès à Internet et la livraison * TVA à l'intérieur sera construit à un coût de 4 000 € charge de cet espace de stationnement * Dépenses: taxe foncière unique (4 ou 10%) notaire - 2-5% frais d'État-500 euros Commission de l'Agence italienne-2% Commission VRC-5% juifs

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 69.0
Prix ​​par m², USD 4,531
Prix ​​de l'appartement, USD 331,077
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 50.0
Prix ​​par m², USD 4,270
Prix ​​de l'appartement, USD 226,045

Localisation sur la carte

St Walburg Santa Valburga, Italie

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Durée du prêt, années
Coût de la propriété
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Montant du prêt
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Montant du prêt
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Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
100.0
262,121
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