Complexe résidentiel Terras Markoni

€ 198 000 - € 927 000 Description de TERRAZZE MARCONI VIA ANTONIO MEUCCI, Rome Terrasse Marconi "Live in Rome" Différents types d'appartements: mini-appartements, deux chambres, trois chambres, duplex penthouses. Les appartements sont loués "clé en main" - avec finition complète, sans mobilier. Sols accessibles : du premier au huitième étage. Prix à partir de 190 000 € + TVA Versements éventuels avant l'achèvement de la construction, acompte de 30%. Date de livraison : juin 2026. Situé à Rome dans le quartier Marconi, à seulement 10 minutes de la gare de Trastevere, dans un quartier animé et dynamique plein de services, écoles, théâtres, bistros et bars à vin, l'endroit idéal pour vivre et profiter d'une vie sociale et culturelle intense. Terrazze Marconi est à proximité de l'une des principales rues commerçantes, viale Guglielmo Marconi, qui ajoute une touche de commodité pour le shopping et les activités quotidiennes. La résidence est caractérisée par de grands espaces ouverts tels qu'une véranda et un balcon. La véranda est un environnement flexible qui s'adapte aux besoins individuels, vous permettant de créer un espace complètement ouvert ou fermé selon vos souhaits personnels. Ci-dessous sont les services disponibles à la résidence Terrazze Marconi: * réception 24 heures sur 24 * ascenseur * parking * commun: coffre-fort, buanderie et repassage * systèmes de chauffage et de refroidissement autonomes avec bobines de ventilateur de mur ou de plancher extérieur et des meubles thermo-électriques dans les salles de bains * connexion fibre optique à l'intérieur de l'appartement, avec sortie de données dans le salon, la chambre et la terrasse * point de conciergerie intelligent casier Amazon pour l'accès à Internet et la livraison * TVA à l'intérieur sera construit à un coût de 4 000 € charge de cet espace de stationnement * Dépenses: taxe foncière unique (4 ou 10%) notaire - 2-5% frais d'État-500 euros Commission de l'Agence italienne-2% Commission VRC-5% juifs