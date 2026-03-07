  1. Realting.com
Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)
Tibériade, Israël
depuis
$3,51M
Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise. Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice.…
