Quartier résidentiel ?? villa de luxe sur la falaise : vue panoramique à 500m au-dessus de la mer de galilée (kineret)

Détails du bien : Située à Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk), cette propriété unique de deux ans et demi est une véritable perle rare, nichée à seulement 15 mètres de la falaise.
Superficie : Terrain de 400 m² + 360 m² de pelouse (espace vert protégé) s'étendant jusqu'au bord du précipice.
Surface bâtie : 250 m² sur deux niveaux + 170 m² de terrasses.
Agencement : 7 pièces comprenant 4 suites parentales luxueuses, dont une suite de maître avec bureau attenant, et une chambre de sécurité (Mamad) de haute qualité.
Équipements haut de gamme :
Piscine (10 x 4,5 m), jacuzzi et sauna.
Chauffage au sol, domotique (maison intelligente), électricité intelligente et système audio intérieur/extérieur.
Cuisine de standing entièrement équipée + cuisine extérieure avec bar.
Entièrement meublée avec du mobilier de luxe (incluant lits électriques).
Sécurité par caméras périmétriques.
État : Quasi neuf, utilisé seulement une fois par mois en moyenne. Prêt à emménager immédiatement.
