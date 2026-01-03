  1. Realting.com
  Israël
  District de Haïfa
  Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Haïfa
1
Hadera Subdistrict
3
Harish
2
Haifa Subdistrict
1
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Offre spéciale pour le lancement: payer 400 000 у maintenant, et le reste - selon un plan spécial plus proche du règlement, et sans référence à l'index. Le nombre d'appartements et la durée de l'action sont limités.A propos du projetQuartier boutique fermé à l'intersection de Shoshanat ha-Ca…
Invest Cafe
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,25M
BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera et environs vous présente un projet immobilier de prestige à Or Akiva, dans le très recherché quartier résidentiel « Or Yam ». Située à côté de Césarée, à seulement quelques minutes de Hadera, la ville d’Or Akiva bénéficie d’un emplacement st…
Immobilier.co.il
Harish, Israël
depuis
$331,780
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Immobilier.co.il
Harish, Israël
depuis
$315,504
NOUVEAU PROJET EXCEPTIONNEL À HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des sy…
Immobilier.co.il
