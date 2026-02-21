  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Tel-Aviv
43
Jérusalem
44
Netanya
4
Haïfa
1
Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !!
Hadera, Israël
depuis
$843,315
BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin ! Caractéristiques : - 5 pièces d'environ 120 m², - 2 terrasses ! 14 et 6 m2, - ⁠Un bel espace de …
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer !
Hadera, Israël
depuis
$962,445
BZH En exclusivité dans l'un des projets phares du bord de mer, 'Hof Halavan de Hadera ! Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer ! Caractéristiques : ⭐️ Appartement de 3 pièc…
Immobilier.co.il
