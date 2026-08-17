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Quartier résidentiel Bonne affaire avec beaucoup de potentiel - katamonim

Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
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11
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ID: 39834
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Bonne affaire avec beaucoup de potentiel a vendre a Jerusalem, dans le quartier de Katamonim Rez de jardin 5 pieces 2 salles de bain 3 W.C Grande suite parentale 113m2 80m2 de jardin avec jouissance exclusive (pas au tabo) Possibilité d'agrandir l'appartement de 40m2 avec permis 50% de l'immeuble ont signer pour un projet de Tama38/2 et le promoteur propose pas un mais 2 appartements de 100m2 + terrasse + parking + cave ! Louer a 8,000sh/mois Prix: 3,590,000sh

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Jérusalem, Israël
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