Quartier résidentiel Bonne affaire avec beaucoup de potentiel - katamonim

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Bonne affaire avec beaucoup de potentiel a vendre a Jerusalem, dans le quartier de Katamonim
Rez de jardin
5 pieces
2 salles de bain
3 W.C
Grande suite parentale
113m2
80m2 de jardin avec jouissance exclusive (pas au tabo)
Possibilité d'agrandir l'appartement de 40m2 avec permis
50% de l'immeuble ont signer pour un projet de Tama38/2 et le promoteur propose pas un mais 2 appartements de 100m2 + terrasse + parking + cave !
Louer a 8,000sh/mois
Prix: 3,590,000sh
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Éducation
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