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Quartier résidentiel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$642,200
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3
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ID: 39832
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Très beau projet neuf au coeur de Bat yam, à environ 15 minutes a pied de la mer et proche de la ligne de tramway qui mène à Tel Aviv. Prestations de haut standing Du 2 pièces au penthouse à partir de 1 900 000sh TOUS LES APPARTEMENTS SONT VENDUS AVEC UN PARKING

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Bat Yam, Israël
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