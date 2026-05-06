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Quartier résidentiel Bel appartement

Jérusalem, Israël
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06/05/2026
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05/05/2026
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ID: 35843
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaRav Yechezkael Sarana, 10

À propos du complexe

Un appartement propre, bien rangé et agréable.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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