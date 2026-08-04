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Quartier résidentiel Har homa - terrasse souccah

Jérusalem, Israël
depuis
$915,120
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ID: 39676
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    HaMamtzi, 5

À propos du complexe

Appartement a vendre a Jerusalem, dans une rue demander dans le quartier de Har Homa Prime Location Proche des commerces, transport en commun, synagogue, parcs etc... 5em etage sur 6 avec ascenseur 4 pieces 87m2 + 15m2 de terrasse souccah avec vue dégagée 3 expositions 1 parking 1 cave Prix: 2,790,000sh

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Jérusalem, Israël
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