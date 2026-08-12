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Quartier résidentiel À vendre - 1 ere ligne de mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$14,99M
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Quartier résidentiel À vendre - 1 ere ligne de mer
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ID: 39814
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaYarkon, 121

À propos du complexe

À VENDRE Entrez dans un monde de luxe incomparable avec ce splendide appartement de 5 pièces, situé dans une tour exclusive au bord de la mer. Cette propriété unique allie des espaces de vie vastes, des finitions haut de gamme et des vues imprenables, offrant le parfait mélange de confort et d'élégance. Avec 3 suites parentales spacieuses, un jardin privé avec jacuzzi et des équipements de classe mondiale, cet appartement représente l'apogée du raffinement à Tel-Aviv. Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de cette résidence extraordinaire. Équipements de l'immeuble : • Sécurité 24/7 • Salle de sport • Piscine Détails de l'appartement : • 5 pièces • 3 suites parentales • 3e étage avec ascenseur • 520 m² total • L'appartement fait 300 m² + un jardin de 220 m² avec jacuzzi • Chambres spacieuses • Finitions haut de gamme aux standards les plus élevés • 2 places de parking avec accès direct à l'appartement • Entièrement meublé

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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