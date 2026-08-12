Quartier résidentiel À vendre - 1 ere ligne de mer

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À VENDRE
Entrez dans un monde de luxe incomparable avec ce splendide appartement de 5 pièces, situé dans une tour exclusive au bord de la mer. Cette propriété unique allie des espaces de vie vastes, des finitions haut de gamme et des vues imprenables, offrant le parfait mélange de confort et d'élégance. Avec 3 suites parentales spacieuses, un jardin privé avec jacuzzi et des équipements de classe mondiale, cet appartement représente l'apogée du raffinement à Tel-Aviv. Ne manquez pas l'opportunité de devenir propriétaire de cette résidence extraordinaire.
Équipements de l'immeuble :
• Sécurité 24/7
• Salle de sport
• Piscine
Détails de l'appartement :
• 5 pièces
• 3 suites parentales
• 3e étage avec ascenseur
• 520 m² total
• L'appartement fait 300 m² + un jardin de 220 m² avec jacuzzi
• Chambres spacieuses
• Finitions haut de gamme aux standards les plus élevés
• 2 places de parking avec accès direct à l'appartement
• Entièrement meublé
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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