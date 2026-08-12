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Quartier résidentiel À vendre – résidence soho, complexe prestigieux by towers

Hadera, Israël
depuis
$762,570
12/08/2026
$762,570
11/08/2026
$764,860
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ID: 39812
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Découvrez ce magnifique appartement de 5 pièces, spacieux, soigneusement entretenu et idéalement conçu pour une vie de famille confortable et de qualité. ✨ Environ 125 m² habitables ✨ Situé au 4ᵉ étage sur 8 ✨ Vue dégagée ✨ Belle terrasse d'environ 12 m² ✨ Cuisine moderne et entièrement équipée, réalisée sur mesure par un artisan menuisier ✨ Suite parentale avec grand placard sur mesure ✨ 2 salles de bains et 2 WC ✨ Système domotique / électricité intelligente ✨ Enceintes intégrées au plafond ✨ 2 places de parking privées ✨ Cave privative d'environ 8 m², située au niveau des caves ? Les nombreux avantages du complexe SOHO : ✔️ Salle de sport moderne et parfaitement équipée ✔️ Studio de sport ✔️ Centre commercial directement au sein du complexe ✔️ Supermarché ✔️ Nombreux commerces et services à proximité immédiate ? Un cadre de vie exceptionnel, parfait pour une famille à la recherche de confort, de praticité, de standing et d'une véritable qualité de vie, avec tous les services essentiels à portée de main. ? Pour plus d'informations ou pour organiser une visite, contactez-nous dès maintenant.

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