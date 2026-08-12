Quartier résidentiel À vendre – résidence soho, complexe prestigieux by towers

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Découvrez ce magnifique appartement de 5 pièces, spacieux, soigneusement entretenu et idéalement conçu pour une vie de famille confortable et de qualité.
✨ Environ 125 m² habitables
✨ Situé au 4ᵉ étage sur 8
✨ Vue dégagée
✨ Belle terrasse d'environ 12 m²
✨ Cuisine moderne et entièrement équipée, réalisée sur mesure par un artisan menuisier
✨ Suite parentale avec grand placard sur mesure
✨ 2 salles de bains et 2 WC
✨ Système domotique / électricité intelligente
✨ Enceintes intégrées au plafond
✨ 2 places de parking privées
✨ Cave privative d'environ 8 m², située au niveau des caves
? Les nombreux avantages du complexe SOHO :
✔️ Salle de sport moderne et parfaitement équipée
✔️ Studio de sport
✔️ Centre commercial directement au sein du complexe
✔️ Supermarché
✔️ Nombreux commerces et services à proximité immédiate
? Un cadre de vie exceptionnel, parfait pour une famille à la recherche de confort, de praticité, de standing et d'une véritable qualité de vie, avec tous les services essentiels à portée de main.
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