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Quartier résidentiel Magnifique penthouse de rêve à vendre, avec piscine privée et vue panoramique sur la mer, hashasmonaim, netanya

Netanya, Israël
depuis
$2,05M
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10
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ID: 39628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Référence : NT 225 Quartier : Hashmonaim Immeuble récent moderne seulement de 6 ans Somptueux penthouse 5 pièces dont mamad Surface de 170 m2 Grande terrasse de 130 m2 avec piscine Vue mer panoramique sur près de 200° 19e et dernier étage avec ascenseurs Climatisation Suite parentale avec dressing sur mesure 2 salles de bain Bibliothèque murale réalisée sur mesure Cuisine américaine entièrement équipée Prestations de qualité et finitions soignées Cave 2 places de parking privées Appartement clair et spacieux

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
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