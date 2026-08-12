Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un bel immeuble, au centre, proche de la mer, bel appartement, projet de qualite

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Reference: NBY 106-3
Top emplacement: en plein centre ville, à 800m de la plage.
Proche des commerces, des écoles, des synagogues et de tous les centres d’intérêt de la ville.
Station de tramway à 500m. A 15 min en voiture de Tel Aviv.
Il s'agit d'un immeuble neuf de 10 étages, comportant 90 appartements.
L'immeuble possède un grand lobby design, un parking souterrain et deux ascenseurs.
Le projet a obtenu le dernier permis de construire et possède une garantie bancaire.
Nous avons aussi à la vente dans ce projet des appartements de 3 et 4 pièces, ainsi que des penthouses et des rez-de-jardin.
Appartements 3 pièces de 68m2 + 10m2 de terrasse.
A partir du 1er étage.
Une place de parking.
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Bat Yam, Israël
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