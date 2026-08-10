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Quartier résidentiel A louer a tel-aviv 2 pieces proche mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,164
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ID: 39768
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Allenby, 71

À propos du complexe

Angle Allenby / Geoula Très bel Immeuble restauré Premier étage avec ascenceur 2 pièces dont un mamad Surface habitable50 m² Balcon 8 m² Au calme 288 shekels vaad 600 shekel, arnona 9000NIS /mois

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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