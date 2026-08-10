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Quartier résidentiel Appartement design rue alexandre yanai

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
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ID: 39764
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Alexander Yanai, 4

À propos du complexe

À VENDRE – VIEUX NORD | RUE ALEXANDER YANAI - 82 m² - 3 Pièces - 3ᵉ étage avec ascenseur - Balcon : 8 m² - triple exposition Est/Ouest/Sud - 2 salles de bain avec douche Miklat dans l’immeuble Vendu meublé Immeuble en cours de projet Tama38/1 (excellente opportunité pour investisseur) Vaad : 272 ₪ Arnona : 750 ₪

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Tel-Aviv, Israël
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