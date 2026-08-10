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Quartier résidentiel Bonne occasion à ne pas manquer ! 4 pièces à louer dans une belle résidence avec piscine, herzlia hills

Herzliya, Israël
depuis
$3,996
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ID: 39765
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya
  • Adresse
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

À propos du complexe

Référence : 7000 Quartier : Hertzliya Hills 4 pièces dont mamad Surface de 113 m2 Terrasse de 13 m3 avec vue dégagée et sur la mer 12e étage avec ascenseurs Climatisation 2 salles de bain, 2 toilettes 2 places de parking cave Prestations de l’immeuble : gardien, salle de sport, country club (piscine) sauna/hammam Vaad : 1760 nis/mois Arnona : 840 nis/2mois Entrée : 01/10/2026

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
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