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Quartier résidentiel À vendre | superbe opportunitÉ - neve tzedek / florentin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,83M
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ID: 39755
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Abarbanel, 54

À propos du complexe

À VENDRE | SUPERBE OPPORTUNITÉ - NEVE TZEDEK / FLORENTIN Bel appartement dans un immeuble neuf, idéalement situé à la frontière entre Neve Tzedek et Florentin. Rue HaRabi MiBachrach Appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces avec un grand espace de vie 2 chambres 1 salle de bains 4ème étage avec ascenseur 83 m² + terrasse de 12 m² Vue mer Parking privé Cave / espace de stockage Immeuble neuf Prix : 5 500 000 NIS Megane : 050-583-5553 Premium Real Estate Licence n° 31928721 Honoraires d'agence : 2 % + TVA Nous parlons français, anglais & hébreu

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Tel-Aviv, Israël
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