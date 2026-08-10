Quartier résidentiel À vendre | superbe opportunitÉ - neve tzedek / florentin

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À VENDRE | SUPERBE OPPORTUNITÉ - NEVE TZEDEK / FLORENTIN
Bel appartement dans un immeuble neuf, idéalement situé à la frontière entre Neve Tzedek et Florentin.
Rue HaRabi MiBachrach
Appartement initialement de 4 pièces, transformé en 3 pièces avec un grand espace de vie
2 chambres
1 salle de bains
4ème étage avec ascenseur
83 m² + terrasse de 12 m²
Vue mer
Parking privé
Cave / espace de stockage
Immeuble neuf
Prix : 5 500 000 NIS
Megane : 050-583-5553
Premium Real Estate
Licence n° 31928721
Honoraires d'agence : 2 % + TVA
Nous parlons français, anglais & hébreu
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
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