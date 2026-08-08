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Quartier résidentiel Bonne affaire ! bel appartement de 5 pièces avec balcon et chambre de sécurité, bonne orientation.

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ID: 39707
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Bel appartement de 5 pièces avec balcon et chambre de sécurité, climatisé, double cuisine, suite parentale avec douche et WC et dressing, bonne orientation.

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Ashdod, Israël
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