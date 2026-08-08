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Quartier résidentiel Idéal investissement / pied-à-terre – 5 pièces à vendre, proche de toutes commodités, youd guimel, ashdod

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08/08/2026
$792,540
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$790,160
06/08/2026
$792,540
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ID: 39717
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Shaul HaMelekh, 2

À propos du complexe

Référence : AS 1015 Quartier : Youd Guimel Immeuble de 8 étages 5 pièces dont mamad Surface de 132 m² 2 terrasses 7e étage avec 2 ascenseurs Climatisation Appartement divisible en 2 logements (4 pièces + 1 pièce) 2 salles de bain, 2 toilettes Valeur locative jusqu'à 8 500 NIS/mois Parking commun Disponible immédiatement

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Ashdod, Israël
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Loisirs

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