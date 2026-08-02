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Quartier résidentiel A vendre, boulevard nordau - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,73M
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10
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ID: 39658
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

À l'angle de la rue Mandelstam, dans un immeuble de standing au cœur du Vieux Nord de Tel Aviv, découvrez ce magnifique appartement de 3 pièces offrant des prestations de grande qualité. -Caractéristiques : 68 m² habitables 14 m² de terrasse ensoleillée 3 pièces, dont un Mamad (pièce sécurisée) Spacieuses chambres Cuisine haut de gamme ouverte sur un vaste séjour Élégante salle de bains Immeuble de standing

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Tel-Aviv, Israël
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