  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Bel appartement à ashdod

Quartier résidentiel Bel appartement à ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$765,900
08/08/2026
$765,900
07/08/2026
$763,600
06/08/2026
$765,900
;
4
Laisser une demande
ID: 39712
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaHistadrut

À propos du complexe

Quartier Youd Alef, dans un immeuble calme et bien entretenu, appartement de 4,5 pièces bien agencé et spacieux. Terrasse ensoleillée, bien équipé, climatisation centrale.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, clair, magnifique, proche de la mer, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel À ne pas manquer ! agréable, calme, lumineux, proche de la mer, rénové, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$995,670
Quartier résidentiel Le moment idéal pour investir dans le quartier le plus prometteur d'ashdod est arrivé !
Ashdod, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Hayarmouk | quartier remez | rishon lezion – une expérience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rishon LeZion, Israël
depuis
$1,22M
Quartier résidentiel Duplex-penthouse - dizengoff center - 4 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,50M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bel appartement à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$765,900
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, bonne occasion, dans un bel immeuble, entierement meuble, proche de la mer, vue sur la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,597
Référence : 6854 Quartier : Bograshov, proche de la mer Joli 2 pièces dont mamad Surface de 45 m2 Balcon de 5 m2 avec vue sur mer 4e étage avec ascenseur Climatisation Loué entièrement meublé Entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces | mamad | quartier revivim à rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$729,270
Appartement 4 pièces au prix d'un 3 pièces Prix baissé ! Appartement 4 pièces avec mamad | Quartier Revivim à l'est de Rishon LeZion • Appartement 4 pièces particulièrement spacieux • Environ 97 m² construits • 3ème étage sur 6 • Immense espace de réception • 2 terrasses ensoleillées (mirpe…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Quartier résidentiel Investissement rare en centre-ville
Raanana, Israël
depuis
$962,370
Très lumineux 3 pièces au centre de Raanana, avec mirpeset de 15 m², jolie cuisine, parking et débarras. Un produit rare à cet emplacement, idéal pour un investissement. Un bien prisé à voir rapidement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller