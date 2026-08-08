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Quartier résidentiel Magnifique penthouse neuf à quelques pas de la plage

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06/08/2026
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ID: 39706
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Herzl

À propos du complexe

Dans un immeuble en première ligne de mer, magnifique penthouse neuf avec terrasse de 100 m², dans un projet de qualité et haut de gamme, nombreuses prestations.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
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Loisirs

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