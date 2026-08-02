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Quartier résidentiel Appartement 4 pieces a 150m de la mer

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
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ID: 39659
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 02/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Hebron, 16

À propos du complexe

À seulement 150 mètres de la plage ! Situé dans l'une des rues les plus recherchées de Tel Aviv, cet élégant appartement de 4 pièces offre un cadre de vie exceptionnel, à quelques pas de la mer, des cafés, des restaurants et du centre-ville. Caractéristiques 110 m² habitables 4 pièces 2 balcons 2 suites parentales (masters) Mamad (pièce sécurisée) 3 salles de bains Parking privatif Cave Un bien rare alliant confort, fonctionnalité et emplacement privilégié, idéal en résidence principale, pied-à-terre ou investissement patrimonial. - Adresse : Rehov Trumpledor – Tel Aviv À seulement 150 mètres de la plage

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Tel-Aviv, Israël
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