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Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
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ID: 38342
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Barzilai, 5

À propos du complexe

Appartement à vendre à Tel-Aviv, dans le quartier de Levontin à quelques pas de Rothschild ! Bel immeuble classé rénové. 4ème étage sur 5 avec ascenseur. 2 pièces. 45m2 + 5.5m2 de balcon ouvert au ciel. Hauts plafonds. 3 expositions. Vendu meublé. Loué à 8,300sh/mois. Super pour un investissement comme pour y habiter. Prix : 3,350,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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