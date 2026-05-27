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Quartier résidentiel Grand appartement familial de 5 pièces avec souccah en plein quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$2,55M
;
11
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ID: 36880
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 27/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité, en plein coeur du quartier Park à Hadera, un superbe appartement familial de 5 pièces avec une terrasse permettant de faire une Souccah ! Situé au 1er étage d’un bel immeuble récent, ce bien lumineux et soigneusement entretenu offre une atmosphère chaleureuse et calme, des good vibes ! Emplacement : Excellent ! A l’entrée du quartier recherché du Park, à côté de l’accès à l’EcoPark, a proximité à pied du centre commercial, des écoles, des transports, du Beth ‘Habad francophone du Park… Caractéristiques : - Un grand salon lumineux accueillant, - Une cuisine moderne et fonctionnelle, - Un espace de salle à manger dédié pour recevoir, - Une belle terrasse pouvant servir de Souccah ! - Une suite parentale avec salle d’eau privative et un dressing, - 3 chambres supplémentaires confortables, dont une pièce sécurisée (Mamad), - Une salle de bain avec baignoire, - Des toilettes d’invités, - En plus : climatisation, interphone et deux parkings ! Dans l’immeuble : - Deux ascenseurs dont un de Chabat, - Un beau lobby bien entretenu. Un appartement « religious-friendly », idéal pour une famille recherchant espace, calme, confort et environnement de qualité, dans l’un des secteurs agréables de Hadera. Et un excellent investissement ! ? Prix : 2.550.000 ₪ ? Pour plus d’informations ou organiser une visite : Ra’hel ‘Haya Benguigui RE/MAX Hadera Licence professionnelle 313736

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Hadera, Israël
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