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Quartier résidentiel Vue imprenable sur tout tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,64M
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ID: 39675
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Menachem Begin

À propos du complexe

Appartement a vendre a Tel-Aviv, dans la magnifique tour Midtown ! La tour situé dans le centre de Tel-Aviv, près des jardins de Sarona, Azrieli, du centre ville et facilement accessible en transports en commun, avec entrée et sortie de la ville. L'immeuble offre des services complets, dont un lobby luxueux avec garde 24h/7j, salle de sport et piscine extérieure et plus encore....! L'appartement est lumineux et confortable 40em avec 6 ascenseurs 3 pièces (4 pieces a l'origine) 2 salles de bain 95 m² + 12 m² de terrasse 2 places de parking 1 cave Mamad Grand Salon Prix: 5,000,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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