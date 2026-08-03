  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Central et au calme

Quartier résidentiel Central et au calme

Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
;
7
Laisser une demande
ID: 39666
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement lumineux avec 2 terrasses et parking – Jérusalem Situé dans l’une des rues les plus agréables du secteur, Angelo Levi Bianchini, cet appartement au 4ᵉ étage offre un équilibre parfait entre confort moderne et qualité de vie. Avec 80 m² au total dont 66 m² habitables, il se distingue par :deux balcons permettant de profiter du climat de Jérusalem, une belle luminosité naturelle tout au long de la journée, une place de parking privative, une disponibilité à partir du mois novembre Un bien rare dans ce quartier prisé, idéal pour ceux qui recherchent un appartement fonctionnel, lumineux et bien situé

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Un vrai avantage : permis validé et structure déjà en place
Petah Tikva Subdistrict, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Rothschild - immeuble classé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Kfar saba – quartier calme et très recherché
Kfar Saba, Israël
depuis
$1,34M
Quartier résidentiel À vendre – appartement entiÈrement rÉnovÉ sur nordau – prix en forte baisse !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,03M
Quartier résidentiel Construction neuve - nat 600
Netanya, Israël
depuis
$2,59M
Vous regardez
Quartier résidentiel Central et au calme
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bon emplacement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,79M
Reference : TL 2424 Quartier proche de la mer 3 pièces 70 m2 + balcon 4 eme étage Ascenseur Une place de parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel 4 pièces + balcon rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Dans une rue calme proche de la mer, immeuble rénové avec ascenseur, entrée agréable avec digicode. 3 orientations d'air, 4 pièces, 2 salles de bains, 2 toilettes. Possibilité de louer un parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Afficher tout Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Quartier résidentiel Très grand. centre raanana. immeuble récent.
Raanana, Israël
depuis
$1,11M
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l'on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d'un immeuble rénové il y a deux ans, l'appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller