Quartier résidentiel Central et au calme

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Appartement lumineux avec 2 terrasses et parking – Jérusalem
Situé dans l’une des rues les plus agréables du secteur, Angelo Levi Bianchini, cet appartement au 4ᵉ étage offre un équilibre parfait entre confort moderne et qualité de vie.
Avec 80 m² au total dont 66 m² habitables, il se distingue par :deux balcons permettant de profiter du climat de Jérusalem, une belle luminosité naturelle tout au long de la journée, une place de parking privative, une disponibilité à partir du mois novembre
Un bien rare dans ce quartier prisé, idéal pour ceux qui recherchent un appartement fonctionnel, lumineux et bien situé
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Jérusalem, Israël
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