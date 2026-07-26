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Quartier résidentiel Vieux nord - basel - 3 pieces

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,05M
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ID: 38892
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 41

À propos du complexe

Appartement a vendre a Tel-Aviv, dans le vieux nord, proche de Basel et a quelques pas de la mer ! Immeuble neuf 4em etage sur 7 avec ascenseur 3 pieces 2 W.C Mamad 4 expositions 1 place de parking Prix: 6,280,000sh

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Tel-Aviv, Israël
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