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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bien agencé, bon emplacement, dans un bel immeuble, dans un immeuble neuf, magnifique, neuf

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 38729
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Référence : TL 2639 Quartier : Kikar abima, proche de Rothschild Immeuble neuf Magnifique 3 pièces penthouse duplex dont mamad Appartement neuf du kablan 3 terrasses Surface habitable de 52 m2 Grande terrasse de 57 m2 avec piscine privée sur le toit 5e étage avec ascenseur 2 salles de bain Climatisation

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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