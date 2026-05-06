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Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,75M
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ID: 35738
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 60

À propos du complexe

Appartement 4 pièces idéal pour les familles ! Boulevard Nordau, dans le Vieux Nord *Projet de qualité du Groupe RAYK* Exclusif ✨ 116 m² habitables ✨ Terrasse ensoleillée de 10 m² ✨ 4 pièces à l'agencement optimal ✨ Place de parking privée avec robot ✨ Orientation nord-ouest ***Disponibilité : août 2028*** Sans frais d'agence

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Tel-Aviv, Israël
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