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Quartier résidentiel Immeuble nova - shouk netanya

Netanya, Israël
depuis
$492,000
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5
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ID: 38837
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Immeuble récent de 6 ans. 2 pièces - 55 m² + balcon 12 m². Ascenseur Shabbat.

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Netanya, Israël
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