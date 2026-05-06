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Quartier résidentiel Bien situé

Jérusalem, Israël
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$1,938
06/05/2026
$1,938
05/05/2026
$1,927
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Quartier résidentiel Bien situé
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ID: 35844
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 06/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    San Martin, 19

À propos du complexe

Appartement en très bon état, partiellement meublé, proche des transports en commun, fortement recommandé.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
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