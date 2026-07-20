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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, haut standing, luxueux, magnifique

Ashdod, Israël
depuis
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Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, haut standing, luxueux, magnifique
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ID: 38655
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

À propos du complexe

Reference: AS 889 Quartier: Maar /Hakirya au Dimri tower Magnifique 4 pièces dont mamad Surface de 150 m2 Deux terrasses de 22 m2 et de 12 m2 Très belle vue mer Etage très élevé +20 avec 4 ascenseurs Rénové avec gout Vaad: 780 nis/ mois Tour de haut standing avec piscine et salle de sport

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Ashdod, Israël
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