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Quartier résidentiel À ne pas manquer ! appartement spacieux, rénové et lumineux dans quartier calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,26M
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ID: 38281
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eybeschuts, 1

À propos du complexe

Idéal pour grande famille ! Situé entre Namal Tel Aviv et quartier Basel. 4 pièces de 105 m² avec terrasse, parking et ascenseur. Vue dégagée sur jardin. Immeuble récent. Prix à négocier.

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Tel-Aviv, Israël
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