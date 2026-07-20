Quartier résidentiel Penthouse neuf avec piscine privÉe au cŒur de tel-aviv

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À vendre – Penthouse neuf avec piscine privée | Dizengoff, Tel Aviv
Superbe penthouse neuf, idéalement situé sur la prestigieuse rue Dizengoff, au cœur de Tel Aviv. À quelques pas du Dizengoff Center, de la place Dizengoff, des cafés, restaurants et boutiques, il offre un cadre de vie exceptionnel dans l'un des quartiers les plus recherchés de la ville.
• Penthouse neuf dans un immeuble boutique de seulement 6 étages
• 122 m² habitables
• 71 m² de terrasses
• Piscine privée
• 3 chambres
• Mamad (pièce sécurisée)
• Cuisine design ouverte sur un vaste séjour lumineux
• 2 terrasses
• Ascenseur
• Prestations haut de gamme et architecture contemporaine
Un bien rare alliant confort, intimité et prestations de standing, idéal en résidence principale ou en pied-à-terre de prestige.
? Emplacement premium
À quelques minutes à pied du Dizengoff Center, de la place Dizengoff, des commerces, cafés, restaurants et des transports en commun.
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Tel-Aviv, Israël
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